De twee muizen zochten individueel naar voedsel in het metrostation, tot ze op hetzelfde kruimeltje stootten. Ze kibbelden één seconde over het stukje voedsel, voor ze elk hun eigen weg gingen. Net dan duwde Rowley op de knop. Met resultaat, want zijn onwaarschijnlijke foto levert hem nu een fotografieprijs op, uitgereikt door het Natural History Museum in de Britse hoofdstad. 'Normaal neem ik veel foto's in één keer, nu had ik geluk met één shot, maar ik had wel al vijf dagen op mijn buik op het platform gelegen, dus het zou ooit wel gelukt zijn', zei Rowley aan BBC.

Het museum reikt elk jaar de Wildlife Photographer of the Year LUMIX People's Choice award uit. Het publiek mag dan zijn stem uitbrengen op foto's die uit de boot vielen bij de meer prestigieuze, internationale prijs WPY.

Ongeveer 28.000 liefhebbers stemden voor de 'Station Squabble' van Sam Rowley in de categorie 'best of the rest'. Een foto van Aaron Gekoski van een orang-oetan die werd uitgebuit in het circus, een portret van een ranger met een neushoorn van Marton Buzora, een groep witte herten van Francis De Andres en een dramatische foto van twee jaguars die een anaconda aanvallen waren andere kanshebbers.