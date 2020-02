Italiaanse Senaat zet licht op groen voor vervolging Salvini wegens onwettig vasthouden migranten

De Italiaanse Senaat heeft woensdag besloten de immuniteit van voormalig minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini op te heffen, zodat hij kan vervolgd worden voor het onwettig vasthouden van migranten. Salvini was in de vorige regering verantwoordelijk voor migratie.

De resultaten van de stemming in de Italiaanse Senaat moeten nog officieel bekendgemaakt worden, maar uit een eigen telling van persagentschap Reuters blijkt dat het voorstel werd goedgekeurd om de immuniteit die Salvini als ex-minister nog steeds genoot op te heffen. Mocht hij later daadwerkelijk veroordeeld worden, dan zou dat het einde van zijn politieke carrière kunnen betekenen. Al slepen rechtszaken in Italië doorgaans vele jaren aan.

Door het besluit van de Italiaanse Senaat kan Salvini in Sicilië vervolgd worden in een zaak die draait rond zijn besluit van afgelopen juli om 131 migranten zes dagen lang vast te houden aan boord van een schip van de Italiaanse kustwacht, totdat andere lidstaten van de Europese Unie ermee hadden ingestemd de migranten in hun land te zullen opvangen.

Mocht het tot een zaak komen, dan hangt Salvini een celstraf van maximaal vijftien jaar boven het hoofd. Daarnaast zou hij ook ontheven kunnen worden uit zijn politieke rechten, waardoor hij zijn ambitie om ooit premier van Italië te worden, zou moeten opbergen.

Een strijdvaardige Salvini vroeg woensdag echter zélf om vervolgd te mogen worden. 'Ik heb het besluit genomen tegen mijn eigen belangen in te gaan, en te vertrouwen op de onpartijdigheid van de rechterlijke macht', zei Salvini tegen journalisten. 'In tegenstelling tot anderen die weglopen, zal ik niet vluchten, maar in alle kalmte het oordeel afwachten. Eerst het oordeel van de rechter, dan het oordeel van het Italiaanse volk, wanneer dat naar de stembussen mag trekken.'