Paus wil geen versoepeling celibaat of vrouwen met kerkelijke macht

Paus Franciscus wil niet weten van gehuwde priesters. Ook voor een grotere rol van de vrouwelijke diakens in de kerk is er geen plaats. Die vragen kwamen er om het tekort aan priesters in het Amazonegebied op te vangen.

Een meerderheid van de Latijns-Amerikaanse bisschoppen sprak zich in oktober uit om getrouwde diakens in te zetten als priesters in het Amazonegebied. Diakens mogen wel preken, doopsels en huwelijken uitvoeren, maar mogen geen misviering leiden. Zij mogen wel huwen, in tegenstelling tot priesters. Het zou een manier zijn om iets te doen aan het priestertekort in dat deel van de wereld, waar nu veel gelovigen niet naar de mis kunnen. De bijeenkomst van bisschoppen versmalde al snel tot een strijd tussen conservatieven en progressieven, en dat terwijl het eigenlijke thema van de synode de milieuverloedering in het Amazonegebied had moeten worden. Maar dat thema werd dus ondergesneeuwd door de celibaatskwestie.

Wat dan met het priestertekort in het Amazonegebied? Daarvoor moet een oplossing worden gezocht, zegt de paus, ‘want de erediensten moeten worden gewaarborgd’. Diakens kunnen daarin een rol spelen ‘door het Woord te verkondigen, onderricht te geven, gemeenschappen te organiseren, sacramenten toe te dienen, dus alles behalve in de eucharistie voorgaan of biecht af te nemen’. Die laatste dingen blijven met andere woorden voorbehouden voor de priesters. Voorts moeten de bisschoppen in Latijns-Amerika de mensen meer ertoe aansporen om priester te worden en hun roeping in het Amazonegebied zelf te volbrengen, eerder dan naar de Verenigde Staten te trekken.

Tederheid van Moeder Maria

Hoewel de Argentijnse paus al meer vrouwen op topposities in de Roomse kerk heeft geplaatst, betekent dit nog niet dat hij ze in het geestelijke ambt wil wijden. Vorige maand benoemde hij voor het eerst een vrouw in een hoge diplomatieke functie. De paus wil niet dat het tot een ‘klerikalisering van de vrouwen’ in de Kerk komt.

‘Vrouwen leveren hun bijdrage aan de Kerk op hun eigen manier, waarbij ze de kracht en de tederheid van Moeder Maria doorgeven’, aldus de paus. Ook in het Amazonegebied moeten vrouwen een centrale rol spelen in de kerkgemeenschappen door taken waar te nemen die geen priesterwijding vergen. ‘Vrouwen moet een echte en effectieve invloed hebben op de organisatie, ze moeten bij de belangrijkste beslissingen betrokken worden zonder hun eigen vrouwelijke stijl op te geven.’

Het progressieve deel van de Kerk is teleurgesteld in de beslissing, maar de conservatieve achterban is tevreden. Voor hen is getrouwde ministers in het Amazonewoud benoemen een eerste stap naar een algemene en wereldwijde versoepeling van het celibaat.