Aantal autodelers stagneert op 180.000

In Vlaanderen zit het autodelen nog altijd in de lift, maar in Brussel is er sprake van een achteruitgang. Die conclusie trekt de federatie Autodelen.net uit de klantengegevens van de vijftien autodeelsystemen die in ons land actief zijn.

Volgens Jeffrey Matthijs, de coördinator van Autodelen.net, zijn er nu in totaal 180.000 regelmatige gebruikers, evenveel als een jaar geleden.

Achter dat Belgische status quo gaan twee tegengestelde trends schuil. In Brussel is het aantal ­autodelers teruggevallen tot 89.000, een daling met 15 procent. Matthijs noemt het een ‘tijdelijke terugval’ en verwijst als verklaring naar het stopzetten, vorig jaar, van het aanbod door spelers als Zipcar, Ubeeqo en Sharenow. ‘Maar nog dit jaar zouden er twee nieuwe operatoren bij komen.’

In Vlaanderen stijgt het aantal autodelers wel nog. De teller staat nu op 86.000, 25 procent meer dan een jaar geleden. Behalve gevestigde waarden als Cambio, Cozycar en Poppy waren er vorig jaar ook vier nieuwkomers, onder meer van de coöperatieve Coopstroom.

Autodelen.net geeft aan dat autodelen ‘stilaan mainstream wordt in Vlaanderen’. Die uitspraak lijkt meer wens dan werkelijkheid. Uit een enquête door Ivox, in opdracht van Autodelen.net, blijkt dat 1,5 procent van de Vlamingen weleens aan autodelen doet, meestal minder dan eenmaal per week. In de steden gaat het om 2,4 procent, op het platteland om 0,4 procent.