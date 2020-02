Europees Parlement keurt handelsakkoord met Vietnam goed

Het Europees Parlement heeft het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Vietnam goedgekeurd. Ook het bijbehorende investeringsverdrag kreeg groen licht.

Beide akkoorden kregen een grote meerderheid achter zich. Het vrijhandelsakkoord kreeg de steun van 401 parlementsleden, terwijl 192 tegen stemden en veertig zich onthielden. Het akkoord dat bescherming moet bieden aan investeerders kreeg 407 stemmen voor en 188 stemmen tegen, bij 53 onthoudingen. Het akkoord werd al in juni 2019 ondertekend door Vietnam en de EU. ‘Dit is een van de meest ambitieuze vrijhandelsverdragen die de EU ooit ondertekend heeft met een ontwikkelingsland’, zei Eurocommissaris voor Handel Cecilia Malmström toen.

Door het verdrag zullen de huidige handelstarieven die tussen de EU en Vietnam bestaan over een periode van tien jaar progressief worden afgebouwd. Uiteindelijk zal 99 procent van die tarieven verdwijnen. Ook de non-tarifaire belemmeringen zullen verdwijnen, terwijl de Vietnamese dienstensector opengesteld zal worden voor Europese bedrijven. Die zullen ook kunnen meedingen naar openbare aanbestedingen in het Aziatische land.

Voorstanders zien in de handelsovereenkomst een instrument om de sociale en ecologische vooruitgang in Vietnam te bevorderen. Het akkoord zal in werking treden van zodra ook de 27 EU-lidstaten het licht op groen zetten in de Raad. De investeringsbescherming moet echter door elke lidstaat afzonderlijk worden goedgekeurd, volgens de geldende nationale procedures. In België betekent dit dat ook de regionale parlementen zich mogen uitspreken.