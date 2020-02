‘Vliegen in storm lijkt gevaarlijk, maar luchtvaart is daarop voorbereid’

Storm Ciara gooide de zondag en maandag roet in het eten van luchtvaartmaatschappijen. Op Brussels Airport werden in totaal tachtig vluchten geannuleerd. Hoe risicovol is het om te vliegen met een storm? ‘Er was geen enkel incident dit weekend. Dat bewijst nog maar eens hoe goed de Europese vluchtplannen voorbereid worden’, vindt luchtvaartexpert Luk De Wilde.

Op Brussels Airport werden zondag zestig vluchten geannuleerd, maandagvoormiddag nog twintig. Sindsdien worden er geen vluchten meer geschrapt door het weer, bevestigt Ihsane Chioua Lekhli, woordvoerder van Brussels Airport. Enkele vluchten naar Brussel konden de voorbije dagen niet landen en werden doorgestuurd naar andere luchthavens. Filmpjes van vliegtuigen die moeilijk landden door storm Ciara werden de voorbije dagen lustig op het internet verspreid. Maar gevaarlijk, dat is het niet, verzekert luchtvaartexpert Luk De Wilde. ‘Filmpjes van zulke landingen lijken gevaarlijk en fascinerend, maar het personeel is daarop voorbereid.’

‘Geen enkele crew gaat door het oog van de storm. Zelfs als een vlucht geannuleerd wordt, is dat vooral omdat het niet comfortabel zou zijn voor passagiers. Er is geen gouden regel om te beslissen wanneer een vlucht geschrapt wordt. Er wordt op voorhand gekeken of een vliegtuig kan landen of niet.’ Het is aan de bemanning om te beslissen of landen mogelijk is, maar die moet rekening houden met vooropgestelde voorschriften. De vliegtuigbouwer bepaalt per vliegtuig welke voorschriften er gelden. ‘Essentieel daarbij is de luchtsnelheid. Het aantal knopen waarmee een vliegtuig kan landen, ligt altijd vast’, vertelt De Wilde. ‘Die voorschriften zijn ruim berekend, maar moeten altijd worden gerespecteerd. Anders kan een piloot, of in het slechtste geval zelfs een luchtvaartmaatschappij, zijn of haar vergunning kwijtraken.’

Go-around

De omstandigheden van een landing kunnen per kwartier wijzigen. Het gebeurt soms dat een landing wordt ingezet, maar dat de wind toch te hevig is als het vliegtuig vijftig à honderd meter boven de baan is. In dat geval kan de bemanning een doorstart maken, ook wel een go-around genoemd. De landing wordt dan afgebroken en het vliegtuig klimt weer hoger, om dan een nieuwe landingspoging te ondernemen. De passagiers worden daarover ingelicht. ‘De details van zo’n doorstart zijn vooraf vastgelegd bij de landingsprocedure’, verduidelijkt De Wilde. ‘De piloten kunnen twee of drie keer een poging ondernemen. Technisch gezien is er geen maximumaantal pogingen, maar je wilt je passagiers ook niet onnodig ongerust maken.’

De meeste problemen doen zich voor bij de landing. Opstijgen met wind is meestal geen probleem. ‘Een vliegtuig heeft tegenwind nodig om op te stijgen, dus dat hangt vooral af van de windrichting. Daar heb je als piloot geen vat op’, legt De Wilde uit. ‘Hoe meer start- en landingsbanen er zijn, hoe meer kans er is dat een vliegtuig met zijn neus tegen de wind kan opstijgen. Dat is ideaal. In 90 à 95 procent van de gevallen vormt opstijgen geen probleem.’ Brussels Airport in Zaventem heeft met drie start- en landingsbanen dus een streepje voor op de luchthavens van Oostende, Antwerpen en Charleroi die één landingsbaan hebben en Liège Airport, dat twee landingsbanen heeft.

Turbulentie

Tijdens het vliegen is er eigenlijk geen gevaar, bevestigt Luk De Wilde. Een storm staat niet per se gelijk aan turbulentie. ‘Dat is iets helemaal anders’, verzekert De Wilde. ‘Turbulentie hangt af van de warme en koude luchtstromen. Ook dat is niet gevaarlijk en de bemanning is daarop voorbereid. Als iemand het afgelopen weekend een oncomfortabele vlucht had, zal dat eerder door de wind komen.’ Dat er geen enkel incident was tijdens de storm, vindt De Wilde net een bewijs hoe voorbereid de Europese luchtvaart is. ‘Elke luchtvaartmaatschappij heeft een operations center dat op basis van onder meer de weerverwachting vluchtplannen opstelt’, zegt De Wilde. Daarin staan onder andere de luchthaven van vertrek en aankomst, maar ook de route die een vliegtuig volgt en de hoogte waarop gevlogen wordt. Daar gaan piloten dan mee aan de slag.

Er zat ook een positieve kant aan de storm: door de straalstroom hebben vluchten van New York naar Europa recordtijden neergezet. ‘Een vlucht van New York naar Brussel deed er amper 5 uur en 30 minuten over. Dat is bijna één uur sneller dan normaal’, zette luchtvaartexpert Luk De Wilde op Twitter.