2020 is het jaar waarin er in de Verenigde Staten een nieuwe president gekozen wordt. Bij de Democraten zijn er volop voorverkiezingen aan de gang en dat betekent dat alle presidentskandidaten campagne voeren. Bij voormalig vice-president Joe Biden, verliep zijn campagne vandaag in New Hampshire niet zonder slag of stoot.

Nadat een demonstrant luidkeels zijn ongenoegen over de 77-jarige Biden uitte, besloot mevrouw Biden dat het welletjes was geweest. Ze maakt korte metten met de man en zet hem kordaat buiten, wat op applaus van de omstaanders wordt onthaalt.

Tijdens dezelfde verkiezingsbijeenkomst noemde presidentskandidaat Joe Biden een 21-jarige studente een 'liegende pony-soldaat met het gezicht van een hond'.