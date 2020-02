De Lijn-chauffeurs in Limburg staken na geval van agressie

In de stelplaats van Beverlo is een staking uitgebroken bij de chauffeurs van De Lijn. De bestuurders zijn ontevreden over de aanpak van de vervoersmaatschappij bij een daad van agressie tegen een chauffeur in Houthalen-Helchteren.

Toen een 45-jarige buschauffeur in Houthalen-Helchteren maandagnamiddag twee reizigers aansprak omdat ze niet hadden betaald, werd hij agressief bedreigd. Dat meldt Het Belang van Limburg. De bestuurder vroeg politiebijstand via de centrale van De Lijn, maar die kwam te laat.

Volgens het protocol moet de bus ter plaatse wachten op de politie. De twee mannen hadden de chauffeur echter bedreigd om verder te rijden en de politie is de bus niet gevolgd. Terwijl de meeste reizigers aan de eerstvolgende halte waren afgestapt, bleven de twee mannen zitten tot aan het einde van de rit. De bestuurder dient geen klacht in.

In reactie op het voorval hebben de chauffeurs van de stelplaats van Beverlo, waar de bestuurder werkt, het werk neergelegd. Ze vinden het niet kunnen dat de chauffeur geen hulp heeft gekregen. De lijnen in de regio Beringen-Leopoldsburg-Hasselt zijn verstoord.

Geert Witterzeel, vakbondsleider van het ACV, vindt dat er nagedacht moet worden over de huidige procedures. ‘Er wordt gezegd dat het een onderdeel van de job is, maar dit hoort daar niet bij.’ De vakbond heeft gevraagd de opname van het gesprek tussen de centrale en de bestuurder te mogen beluisteren, maar door een technische probleem is die niet beschikbaar. Sonja Loos, woordvoerder van de Lijn, zegt dat er een onderzoek opgestart is naar het incident. Donderdag zitten de directie en de vakbond samen rond het voorval.