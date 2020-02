Nazaré in Portugal is een erg populair surfoord en staat bekend om zijn metershoge golven. De in Canada geboren Portugees Alex Botelho is er dinsdag tijdens een surfwedstrijd aan erger ontsnapt. Toen hij terug werd gesleept naar de kust werd hij samen met de jetski in de lucht gekatapulteerd door twee golven die op elkaar insloegen. Hulpdiensten waren snel ter plaatse om de bewusteloze surfer te redden.