Tennisster Naomi Osaka presenteert eerste modecollectie in New York

Serena Williams is niet de enige tennisspeelster die haar sportcarrière combineert met een modelijn. Naomi Osaka stelde maandag haar eerste ontwerpen voor op de modeweek in New York.

De modeweek in New York moet het dit seizoen stellen zonder grote modelabels als Ralph Lauren en Tommy Hilfoger, maar maandag stond toch een verrassende naam op het programma. Naomi Osaka ruilde haar sportplunje en tennisracket een dag in voor hoge hakken en een modieuze outfit, want de 22-jarige tennisster kwam haar allereerste collectie voorstellen.

Osaka - die in 2018 de US Open won en in 2019 de Australian Open - deed dat niet alleen. Het was de Japanse ontwerpster Hanako Maeda die Osaka uitnodigde om mee te werken aan een capsulecollectie voor haar modelabel Adeam, dat voor het eerst presenteerde in New York.

‘Ik maakte vroeger al schetsen met mijn grote zus (de twee jaar oudere Mari, red.) tijdens lange autoritten naar tennistoernooien, om de tijd te doden. Ongelooflijk dat een collectie die ik samen met mijn zus heb getekend, werd voorgesteld tijdens de New Yorkse modeweek. Bedankt iedereen’, schreef Osaka zelf op Instagram, bij enkele beelden en een video van de collectie.

Osaka en haar zus ontwierpen samen vijf stuks, waaronder een strapless jurk met krijtstreepmotief, waarin traditionele Japanse elementen zoals origami werden verwerkt. Osaka heeft een Japanse moeder en een Haïtiaans-Amerikaanse vader. Hoewel ze opgroeide in New York, heeft ze altijd een speciale band behouden met Japan. Ze spreekt de taal en zal tijdens de Olympische Spelen in Tokio ook de kleuren van Japan verdedigen.