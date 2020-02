Zangeres van ‘Friday’ blikt terug op ‘slechtste lied ooit’

Herinnert u zich Friday nog? Het lied werd negen jaar geleden uitgebracht en werd door velen het ‘slechtste lied ooit’ genoemd. ‘Op mijn 15 voelde het alsof ik met niemand kon praten over mijn depressie’, blikt zangeres Rebecca Black terug.

Negen jaar na de release van Friday deelt Black op sociale media hoe die periode voor haar was. Ze wenst dat ze met haar jongere zelf zou kunnen praten, ‘die afschuwelijk beschaamd over zichzelf en bang van de wereld was’. Ze blikt terug op de depressie waarmee ze worstelde, waarover ze met niemand praatte. Ook de pesterijen – ‘op school gooiden ze eten naar mijn gezicht’ – en de moeilijke zoektocht naar een producer schuwt de zangeres niet in haar boodschap. Toch sluit ze haar boodschap positief af: ‘Eén keuze of één ding definieert je niet. Tijd heelt.’

Toch zat de Amerikaanse zangeres niet stil. Na Friday bracht ze nog covers uit en enkele nieuwe singles, waaronder Saturday in 2013. Tijdens de promotie voor een nieuwe single in 2018, Satellite, vertelde Black op de Britse radio dat ze alle negatieve commentaren onder Friday las. ‘Mensen die een reactie schrijven, denken niet dat een echt persoon die moet lezen en gaan verder met hun dag’, zei ze toen. Ze gaf toen ook toe dat ze de videoclip niet had gezien voor die online kwam en het pas op YouTube kon bekijken. ‘Ik had niet verwacht dat de hele wereld het ging zien en het ging bekritiseren.’

Rebecca Black was 13 toen de videoclip van Friday online verscheen. De reacties waren niet mild: critici noemden het ‘het slechtste lied ooit’ en Black ontving doodsbedreigingen. Al snel groeide Friday uit tot een internetfenomeen en de parodieën schoten als paddenstoelen uit de grond. Black kreeg een gastrolletje in de videoclip van Last friday night (T.G.I.F.) van popster Katy Perry. Friday stootte Baby van Justin Bieber in 2011 van de troon als meest gehate video met 1,17 miljoen dislikes. Op YouTube telt Friday inmiddels 3,6 miljoen dislikes.