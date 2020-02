Colruyt breidt gezondheidsapp fors uit

Colruyt breidt zijn SmartWithFood-app fors uit. Er kunnen tot 200.000 producten gescand worden op hun gezondheidskenmerken, 10 keer meer dan tot nu toe.

Via de SmartWithFood-app (swf-app) kunnen consumenten checken of een voedingsproduct aan hun voedingsvereisten of –voorkeuren voldoet. De app ontstond in 2015 in de schoot van Colruyt. De swf-app wordt nu aanzienlijk uitgebreid. Terwijl het vroeger enkel mogelijk was om de barcode van producten binnen de Colruyt Group-winkels te scannen, is de database nu uitgebreid met het productgamma van de meeste grote retailers in België. Volgens het persbericht van Colruyt kunnen nu 200.000 producten gecheckt wordt, een vertienvoudiging.

Consumenten kunnen ook de Nutri-Score van al die producten via de app consulteren, en gebruikers kunnen vanaf nu ook zelf ook producten toevoegen aan de app.

‘We willen de klant een zo volledig mogelijk advies inzake voedingskeuze geven, in eender welke winkel’, zegt Colruyt.

De SmartWithFood-app vraagt gebruikers een profiel aan te maken. Dat levert Colruyt een schat aan informatie op over het precieze consumentengedrag, ook buiten de eigen muren.

Door de barcode te scannen geeft de app alle informatie weer over de voedingswaarden en de ingrediënten van een product. Delhaize bijvoorbeeld heeft dat ook maar enkel voor de eigen producten en nationale merken, maar gemiddeld gaat het daar om 15.000 producten per supermarkt.

Profiel ingeven

Volgens Colruyt is de app vooral interessant voor wie evenwichtige voeding wil eten, allergieën of intoleranties heeft, of voor wie een specifiek dieet volgt of nog voor vegetariërs of veganisten. De app berekent ook de nutri-score van producten die deze score niet vermelden op hun verpakking. De app kan ook alternatieve producten voorstellen die beter bij het profiel passen. Die moeten dan wel ‘swf certified’ zijn.

Gegevens die niet gevalideerd zijn door de producent en of leverancier, krijgen het label ‘swf not certified.’ Volgens Ignace De Nollin, algemeen directeur van SmartWithFood gebruikt de app voor deze producten de opensource database ‘OpenFoodFacts’. De Nollin zegt dat er verder gezocht wordt naar gevalideerde bronnen.

Data is goud

De bedoeling van de app is om in de toekomst nog meer alternatieven te kunnen tonen. Consumenten kunnen nu ook zelf producten toevoegen die nog niet in de database staan. Dan moet men wel enkele foto’s van het product nemen en die productinfo doorsturen naar swf.

De app zit daarmee op een schat aan klantendata. ‘We willen bijvoorbeeld onze gebruikers nog meer gepersonaliseerde info geven op basis van hun profielinstellingen, door hen maandelijks nieuwe trends, recepten of producten te sturen’, zegt De Nollin.HIj zegt wel dat Colruyt de klantendata niet krijgt.