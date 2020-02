De gasten op de afterparty van de Oscars moesten even met de ogen knipperen: was dat Adele in die strakke luipaardjurk? De Britse zangeres (31) zou in een paar maanden tijd zo’n twintig kilo verloren zijn door de combinatie van een streng dieet en ­intensief sporten. Maar is zo snel afvallen wel ­gezond?