Matthijs van Nieuwkerk stopt na 15 jaar met De Wereld Draait Door

Matthijs van Nieuwkerk stopt met de presentatie van de Nederlandse tv-talkshow De Wereld Draait Door (DWDD). Dat melden Nederlandse media.

Van Nieuwkerk maakt dit tv-seizoen nog wel af. Hij blijft bij BNNVARA en krijgt op zaterdagavond een nieuw programma. Wat voor programma dat wordt, is nog niet bekend.

Zijn vertrek komt niet onverwacht. Hij hintte er de afgelopen tijd al meerdere keren op. Zo zei de presentator vorige zomer al in een interview met het tijdschrift Linda: ‘Ik heb het idee dat zoals er destijds een aantal redenen waren om bij DWDD te blijven, er nu een aantal redenen zijn om er in het voorjaar mee te stoppen.’

Van Nieuwkerk begon DWDD afwisselend met Francisco van Jole, maar die stopte na enkele maanden. Claudia de Breij nam kort daarna de maandagavonden voor haar rekening, maar hield dat in 2008 na twee jaar voor bekeken.

Van Nieuwkerk interviewt in DWDD gasten over de actualiteit in het gezelschap van een tafelheer of -dame.