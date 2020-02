‘Bombrieven’ ontploft in Amsterdam en Kerkrade

Bij twee bedrijven in Nederland is woensdagochtend een briefpakket ontploft. Of er een verband is, wordt nog onderzocht. Er vielen geen gewonden.

Een eerste bombrief ontplofte woensdagochtend bij een bedrijventerrein in de Nederlandse hoofdstad. Even later gebeurde hetzelfde bij een postsorteerbedrijf in Kerkrade. De politie onderzoekt nu of er een verband is.

Het postsorteerbedrijf aan de Wiebachstraat in Kerkrade is ontruimd. Het Team Explosieven Verkenning is ter plaatse om onderzoek te verrichten.

Begin dit jaar kwamen ook al bombrieven toe bij bedrijven in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Maastricht. Die brieven ontploften niet.