Deceuninck - Quick-Step grijpt naast zege in ploegentijdrit Ronde van Colombia, EF Education First blaast iedereen weg

Deceuninck - Quick-Step, met naast de kopmannen Julian Alaphilippe en Bob Jungels, ook nog Jannik Steimle, Alvaro Hodeg, Mikkel Honoré en Bert Van Lerberghe in de rangen, heeft dinsdag naast de zege gegrepen in de openende ploegentijdrit van de Tour Colombia (cat. 2.1). Net als vorig jaar moesten de manschappen van sportdirecteur Wilfried Peeters de overwinning aan EF Education First laten.

De Amerikaanse formatie was over de 16,7 kilometer in Tunja liefst 45 seconden sneller dan Deceuninck - Quick-Step. Het Britse Ineos werd op 46 seconden derde. Deceuninck - Quick-Step is het enige Belgische team in Colombia, Van Lerberghe de enige Belgische renner.

Op de enige klim van de dag brak de ketting even bij Deceuninck - Quick-Step. Twee renners van “het Wolfpack” geraakten achterop. “Door het ongelooflijke geluid van de fans, konden de jongens de radio niet goed horen en brak de ploeg”, verklaarde Wilfried Peeters. “We verloren daar kostbare tijd, maar ook zonder dat incident hadden we niet gewonnen. De andere ploeg was gewoonweg sneller. Nochtans waren we erg gemotiveerd om beter te doen dan vorig jaar.”

De 26-jarige Ecuadoraan Jonathan Klever Caicedo, kampioen op de weg en tegen de tijd van zijn land, is de eerste leider in de derde editie van de Tour Colombia. Zijn Colombiaanse ploegmaats Sergio Higuita, nationaal kampioen op de weg, en Daniel Felipe Martinez, nationaal tijdritkampioen, bolden als tweede en derde over de streep. En ook de Amerikaan Tejay van Garderen staat als vierde nog in dezelfde tijd. Van Lerberghe is op 45 seconden negende.