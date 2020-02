Telenet en DPG Media ontwikkelen samen ‘Vlaams Netflix’

DPG Media, het bedrijf achter de zenders van Medialaan (VTM) en distributeur Telenet (eigenaar van SBS, de zenders Vier en Vijf) slaan de handen in elkaar voor de oprichting van een betalende streamingdienst, de ‘Vlaamse Netflix’.

Die betaaldienst zal er dit najaar komen, en zal een gezamenlijk aanbod inhouden van de Vlaamse series die DPG in portefeuille heeft, en het internationale aanbod (onder meer HBO) dat Telenet via Play en Play More aanbiedt. Dat gezamenlijke aanbod zal zowel via een op de knowhow van gratis streamingdienst VTM Go gebaseerde betalende streamingdienst te zien zijn, als via Play van Telenet. DPG en Telenet richten daartoe een joint venture op.

Beide bedrijven blijven openstaan voor de samenwerking met andere spelers, zoals de VRT.

Lineair kijken

Dat er een ‘Vlaamse Netflix’ zou komen, wisten we al. DPG lanceerde het idee van dat betalend streamingplatform halverwege 2018 en probeerde een jaar lang om de sector er warm voor te maken. Dat is nu dus gelukt. De timing voor het platform blijft dezelfde: dit najaar moet het operationeel zijn.

Televisiekijken is de voorbije jaren aan een hoog tempo veranderd. Lineair kijken boet snel en hard in aan on-demand en via streamingdiensten kijken. De reclame-inkomsten vloeien weg naar buitenlandse spelers. Maar mensen zijn wél bereid zelf te betalen voor streamingdiensten. Op die trend willen Telenet en DPG Media nu meesurfen. ‘We hebben altijd gehoopt om dit met lokale partners te kunnen realiseren, want dat biedt veel meer kansen om succesvol te zijn tegen de internationale spelers’, zegt Kris Vervaet, ceo van DPG Media in een persbericht.

Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) hoopt dat ook andere spelers betrokken zullen worden. De Vlaamse regering heeft de VRT al aangemaand om mee te doen, maar dat gebeurt dus voorlopig niet. 'Dit initiatief moet ook de nodige zuurstof geven om te blijven investeren in series van bij ons', zegt Dalle.