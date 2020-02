Sanders wint nipt in New Hampshire, Joe Biden hangt zwaargewond in de touwen

Bernie Sanders heeft de primary in New Hampshire gewonnen, maar slechts met een nipte voorsprong op Pete Buttigieg (25,7 procent tegen 24,4 procent) in de staat waarin hij in 2016 nog ruim 60 procent haalde. Voor Joe Biden, tot voor kort topfavoriet, was het een afgang: vijfde slechts met nauwelijks 8,4 procent.

Four weddings and a funeral: zo zou je, met een lichte overdrijving, het resultaat van de tweede Democratische voorverkiezingen kunnen noemen. In het versnipperde Democratische veld hadden vier kandidaten ...