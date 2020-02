Democratische presidentskandidaat Andrew Yang stapt uit de race naar het Witte Huis

De Democraat Andrew Yang heeft aangekondigd dat hij uit de race naar het Witte Huis stapt. Dat deed hij in een toespraak in New Hampshire, waar dinsdag de tweede voorverkiezing plaatsvindt. Volgens de eerste resultaten haalt hij daar amper 2,9 procent.

“Jullie weten dat ik een wiskundige ben en vanavond blijkt uit de cijfers dat ik deze race niet zal winnen”, verklaarde de 45-jarige ondernemer. Het is “niet het resultaat waar we zo hard voor hebben gevochten”.

In de voorverkiezing voor de Democratische presidentskandidaten in Iowa had Yang maar 1 procent van de stemmen behaald.

Yang, die geen politieke achtergrond heeft, had in de afgelopen weken verrast door langer in de race te blijven dan meer ervaren politici en door op te vallen bij debatten. De zoon van Taiwanese migranten had zijn kandidatuur in 2017 gesteld met als belangrijkste boodschap een basisinkomen van 1.000 dollar per maand voor iedere volwassen Amerikaan.

Ook senator Michael Bennet staakt zijn campagne voor de nominatie van de Democraten. De 55-jarige senator uit Colorado maakte dat kort na de exitpolls bekend. Hij haalt voorlopig maar 0,3 procent van de stemmen.

Sanders op kop

Momenteel, met 70 procent van de resultaten bekend, staat in New Hampshire Bernie Sanders aan de leiding met 26,2 procent. Op de tweede plaats staat Pete Buttigieg (24 procent) en Amy Klobuchar volgt op de derde plaats met 19,9 procent. Ze worden gevolgd door Elizabeth Warren (9,1 procent) en Joe Biden (8,3 procent).