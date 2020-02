Charleroi na zege bijna zeker van Play-off 1

Het wil in 2020 maar niet lukken voor KV Mechelen. Ook op bezoek bij Sporting Charleroi, een inhaalduel van speeldag 23, bleef Malinwa met lege handen achter. Vrancken kreeg de reactie die hij wenste, want KV verkocht zijn huid duur, maar puntengewin stond daar niet tegenover. De Zebra’s daarentegen maken zich stilaan op voor een nacompetitie met de groten.

'Nog eens terugkeren naar Charleroi, leuk toch?', grapte Alexander Corryn dik twee weken geleden na de gestaakte wedstrijd op Mambourg. De linksachter verloor bij de herkansing zijn plaats aan Bijker. Ook Vanlerberghe en Van Cleemput moesten plaatsmaken. Vooral voor die laatste was de verwijzing naar de bank een verrassing. Van Cleemput bleef dit seizoen enkel wegens een blessure aan de kant. Vranckx en Kabore, respectievelijk zeventien en achttien jaar jong, kwamen in de ploeg. Voor Kabore meteen zijn eerste officiële minuten voor KV. Van Damme ontbrak dan weer door schorsing. Hetzelfde gold voor Nurio. Kayembe, tegen Zulte Waregem (4-0) nog goed voor twee assists, versierde zijn eerste basisplaats.

Geen mist

De mist was op 25 januari de grote spelbreker, maar toegegeven, toen zagen we in 37 minuten meer dan nu gedurende een uur. Ook de fans konden het schouwspel op de groene mat maar matig appreciëren. Beide supportersclans besloten, bij wijze van afleiding, elkaar wat verwijten naar het hoofd te slingeren. Het Henegouwse ‘Malinwa maffia’ werd gecounterd door ‘Bayat maffia’. Mogi was, geflankeerd door de werkloze Hein Vanhaezebrouck, een aandachtig toeschouwer in het Stade du Pays.

De bezoekers kregen voor rust geen enkele bal tussen de palen. Een enthousiaste Kabore haalde wel eens de achterlijn, maar zowel De Camargo als Hairemans konden op de voorzet van het broekie niet besluiten. De Zebra’s vuurden in het eerste bedrijf wel twee gekadreerde schoten af. Castro stond pal op pogingen van Fall en Bruno.

Hetzelfde spelbeeld kregen we na rust te zien. Charleroi en Mechelen probeerden wel, maar kansen leverde de inzet niet op. Vrancken greep in door de bleke Storm op het uur te wisselen voor Tainmont. Zijn eerste actie zorgde meteen voor gevaar. Maar wat dan gezegd van Nicholson, die in het andere kamp zijn opwachting mocht maken. De Jamaicaan kwam met een gelukje in balbezit. Wat hij nadien uit zijn voeten toverde, verraadde natuurlijke klasse. Via de binnenkant van de paal zette hij de 1-0 op het bord.

Als Charleroi op voorsprong klimt...

Een opvallende statistiek in de Jupiler Pro League: telkens wanneer de Carolo’s op voorsprong komen, verliezen ze niet. Volgens de statistieken was een punt dus het hoogst haalbare voor Geel-Rood. Vrancken gooide met Togui een extra spits in de strijd, een ingreep die loonde. Op assist van Vranckx stelde de Ivoriaan gelijk.

Lang duurde de Mechelse vreugde niet. Na subliem voorbereidingswerk van Bruno scoorde Fall de 2-1. De Kakkers claimden een voorafgaande fout op Togui, maar het feestje van de thuisploeg ging toch door. Van die opdoffer herstelde Malinwa niet meer. KV wacht na vier duels nog steeds op zijn eerste punten van 2020. Charleroi daarentegen telt nu al dertien punten meer dan het nummer zeven Zulte Waregem. Met nog vijf speeldagen te gaan kan het de top zes eigenlijk niet meer ontlopen.