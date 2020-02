Luc Tuymans krijgt Ultima voor Culturele Verdienste

Met twee grote tentoonstellingen was 2019 hét jaar van Luc Tuymans. Daarom krijgt hij de oeuvreprijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Volgende week dinsdag worden op een gala in het Brugse Concertgebouw de Ultima’s uitgereikt. Dat zijn de prijzen van de Vlaamse ­Gemeenschap. De grootste prijs, die voor 'al­gemene culturele verdienste', is nu al bekendgemaakt. De oeuvreprijs gaat dit jaar naar kunstenaar Luc Tuymans. Er is een bedrag aan gekoppeld van 20.000 euro.

De jury vond dat Tuymans (1958), na een carrière van dertig jaar, op de top van zijn kunnen staat. Twee grote overzichtstentoonstellingen bekroonden dat in 2019. In het Palazzo Grassi in Venetië presenteerde hij La pelle (De huid). Uit deze selectie van ouder en recent werk sprak, volgens onze recensent, ‘de ambitie om met kunst een tegendraadsheid op te roepen die onder de huid kruipt’.

Amper drie maanden later opende in De Pont in Tilburg The return. Nog een retrospectieve en een saluut aan de man die hem ooit zijn eerste tentoonstelling in Nederland gunde.

Cultuurbesparingen

Tuymans begon eind jaren 80 aan zijn openbaar leven met enkele kleinere tentoonstellingen in Antwerpen. Op de Documenta van 1992, geleid door Jan Hoet, kende hij zijn internationale doorbraak. Hij was een van de kunstenaars die de figuratieve schilderkunst opnieuw relevant maakte. Vaak maakte hij reeksen op basis van een idee.

Aanvankelijk streefde Tuymans naar een non-stijl, die zich ver hield van behagen. Steeds kwam hij terug op dreiging, macht, oorlog en de onbetrouwbaarheid van beelden in tijden van sociale media. Hij noemt zijn schilderijen ‘authentieke vervalsingen’.

Op de Biënnale van Venetië maakte hij in 2001 indruk met zijn schilderijen over het Belgisch ­kolonialisme. Het zette hem op de kaart als een moderne historieschilder.

Wat de jury niet vermeldt is dat Tuymans eind 2019 zijn nek uitstak tegen de cultuurbesparingen. Hij ontvangt de prijs van de man die hij in het magazine Hart een minister-president noemde ‘die zijn bevoegdheid van cultuur gebruikt om een politieke ideologie door te voeren’.