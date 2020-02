Bij de Democraten lopen de spanningen voor de presidentsverkiezingen stilaan hoog op. Tijdens een verkiezingsbijeenkomst in de staat New Hampshire noemde presidentskandidaat Joe Biden een 21-jarige studente een 'liegende pony-soldaat met het gezicht van een hond.' Maar wat betekent dat in hemelsnaam? In de video hierboven proberen we dat te achterhalen.

Biden heeft al langer geen al te beste reputatie als het gaat over zijn omgang met kiezers. Eind vorig jaar haalde hij nog fors uit toen een man hem een vraag stelde over zijn zoon Hunter Biden.