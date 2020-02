TV-tips. Hoe jonge Ghanezen onze afvalberg gebruiken om ons geld af te troggelen

Van internetfraude tot verkiezingsfraude: u komt er vanavond op televisie alles over te weten.

Terzake

Canvas, 20.00 uur

Christian Denoyelle, voorzitter van de Hoge Raad van Justitie, reageert op de open brief die de ouders van Julie Van Espen schreven.

Terzake gaat live naar Ierland voor een gesprek met een politiek journalist over de verkiezingen daar.

Vanuit New Hampshire wordt een reportage getoond over de Democratische voorverkiezingen daar.

De afspraak

Canvas, 20.30 uur

John Maes, advocaat van de ouders van Julie Van Espen, komt toelichting geven bij de brief die ze schreven naar justitie. Ook Sophie De Wit, experte justitie van de N-VA, schuift mee aan tafel. Bioloog Dirk Draulans komt uitleg geven over de sprinkhanenplaag in Oost-Afrika. Professor Michiel Vos geeft dan weer duiding bij de Democratische voorverkiezingen in New Hampshire.

Telefacts

VTM, 21.45 uur

Een huis met alle comfort, te midden van de jungle in Brazilië. Of een houten hut gebouwd langs een steile bergwand in een desolaat sneeuwlandschap, waar je alleen naartoe kan per helikopter. Voor sommige mensen is dat hét summum, weg van de hectische wereld, één met de natuur. Telefacts toont enkele exclusieve woningen op de meest afgelegen plekjes ter wereld.

Belsen, our story

BBC 2, 22.00-23.00 uur

Britse documentaire over het concentratiekamp Bergen-Belsen, aan de hand van getuigenissen van overlevenden. Die zijn toen door het oog van de naald gekropen: er zijn ginds tijdens WO II 70.000 mensen omgekomen.

De ideale wereld

Canvas, 22.20 uur

Jan Jaap van der Wal en Stijn Van de Voorde ontvangen Sammy Mahdi, jongerenvoorzitter van CD&V.

Sakawa

NPO 2 22.40-23.55 uur

Belgisch-Nederlandse documentaire over jonge Ghanezen die proberen hun voordeel te doen met de gigantische afvalberg van westerse technologie in hun land. Ze kraken weggegooide telefoons en de harde schijven van oude pc’s die ze vinden, om westerlingen via internetfraude geld uit de zak te kloppen.

Tricky Dick

Canvas 23.10 uur

Deze Amerikaanse documentaire zat vorige zomer al op NPO, maar dat hebt u vast gemist, ondanks de jubelrecensie van onze bijzonder strenge recensent en Amerikawatcher. Niet te missen, in tijden van impeachment.