Meest illegaal verhandelde dier krijgt eigen dag

Zaterdag is het wereldschubdierendag. Deze dag wil de aandacht vestigen op het stropen van schubdieren. Ze zijn de meest illegaal verhandelde dieren ter wereld. Een recent onderzoek wijst erop dat het coronavirus mogelijk is overgedragen door deze dieren.

Elke derde zaterdag in februari is het world pangolin day of wereldschubdierendag. Met die dag wil men de aandacht vestigen op het dalende aantal schubdieren. Hoeveel er exact nog zijn, is niet geweten. De daling komt door illegale stropers. De dieren, die leven in Afrika en Azië, worden bejaagd voor hun schubben. Ironisch genoeg zijn die net hun bescherming tegen gevaar. De dieren rollen zich bij gevaar op, zoals een egel. Dit maakt het gemakkelijk voor de stropers, die ze zo kunnen oppakken.

Traffic, een organisatie die wilde dierenhandel observeert, geeft aan dat er de laatste tien jaar ongeveer één miljoen schubdieren gestroopt zijn. Daarmee is het de meest illegaal verhandelde diersoort ter wereld. Volgens National Geographic werden in 2000 en 2017 internationale akkoorden gesloten om de illegale handel aan banden te leggen.

De verhandelde dieren komen voornamelijk terecht in China en Vietnam. Volgens de natuurorganisatie IOCN worden de schubben tot poeder vermalen en dan gebruikt in de traditionele geneeskunde. Aanhangers daarvan geloven dat het poeder onder andere goed is tegen reuma. Ook worden schubdieren als delicatesse beschouwd. Een rapport van MO* geeft aan dat vlees van het schubdier ongeveer 160 tot 274 euro per kilo kost in China.

Coronavirus

Er is nieuwe informatie over het coronavirus in China dat het linkt aan het schubdier. EOS Wetenschap berichtte over een onderzoek dat in de Zuid-Chinese Landbouwuniversiteit van Guangzhou, een stad in China, gevoerd wordt rond het coronavirus. Mogelijk zou het schubdier het virus hebben overgebracht op de mens. Het coronavirus kan verwant zijn aan de virussen die schubdieren dragen.

Schubdieren hebben hun naam te danken aan de schubben die hun lijf bedekken. Met hun lange tong eten ze onder andere mieren en termieten. Ze wegen gemiddeld één tot twee kilogram en worden dertig tot vijfendertig centimeter lang.