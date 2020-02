Grondwater Zo hoog staat het grondwater

in uw buurt 12 februari 2020 wle/tbo De felle regen die storm Ciara afgelopen weekend her en der met zich meebracht, was goed om de grondwaterreserves op te krikken. Maar de stijging is helaas niet sterk genoeg om het lage grondwaterpeil van de voorbije maanden te compenseren. Hoe staat het ervoor in uw buurt?

De Vlaamse milieumaatschappij meet op 154 punten hoe het met de grondwaterstand gesteld is. Uit de meest recente cijfers, die dateren van maandag 10 februari, blijkt dat die nog steeds laag zijn, al is het peil wel in stijgende lijn. Op 72 procent van de meetpunten is de grondwaterstand nog steeds laag is, een rechtstreeks gevolg van de droge zomer van vorig jaar.