Na Ciara is het de beurt aan storm Dennis

Volgend weekend raast er mogelijk opnieuw een storm over ons land. De Britse nationale weerdienst heeft de potentiële storm de naam Dennis toegeschreven. Die kan in ons land rukwinden tot 100 kilometer per uur meebrengen.

In de Atlantische Oceaan zou zich momenteel een storm vormen die zaterdag in Schotland aan wal gaat en zondag of maandag in ons land wordt verwacht. Dat gaat gepaard met rukwinden en regelmatig regen.

De storm zou echter niet zo extreem zijn als storm Ciara die vorig weekend in Europa heel wat ravage aanrichtte, zo weet de Britse nationale weerdienst Met Office.

Er kunnen in ons land wel rukwinden zijn die plaatselijk 90 tot 100 kilometer per uur kunnen halen en er is kans op storm, bevestigt ook David Dehenauw van het KMI. Het weermodel kan de komende dagen echter nog veranderen, het KMI volgt verder op.