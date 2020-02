Eerste plannen voor transformatie Axa-gebouw bekend

Het Britse Caruso St John Architects en het Antwerpse Bovenbouw Architectuur zijn uitgekozen voor de renovatie van de gewezen hoofdzetel van Axa en Royale Belge in Watermaal-Bosvoorde.

De Brusselse bouwmeester Kristiaan Borret had afgelopen najaar in opdracht van de nieuwe eigenaar een architectuurwedstrijd uitgeschreven voor het gebouw in de Vorstlaan in Watermaal-Bosvoorde, dat eind jaren zestig werd ontworpen door het Frans-Belgische architectenduo Pierre Dufau en René Stapels.

Het voorstel van het Britse Caruso St John Architects en het Antwerpse Bovenbouw Architectuur kwam daarbij als beste uit de bus omdat het voorzichtig omspringt met de originele elementen van het gebouw, dat als een voorbeeld geldt van moderne architectuur in België. Dat moet ook, want de Brusselse regering besliste vorig jaar nog om het gebouw en een deel van het bijbehorende park officieel op te nemen in de erfgoedbewaarlijst.

De grootste ingreep focust op het gelijkvloers, waar een cilindrische toevoeging het gebouw ook in de diepte moet openen en de bezoeker snel naar de juiste bestemming moet leiden. In het ontwerp zijn zowel appartementen, kantoren als een hotel voorzien, maar ook een sportclub, co-workplek, restaurants en een conferentiecentrum.

Het tijdelijk consortium wil ook de link met de groene omgeving versterken, door een binnentuin te voorzien in de cilindrische kern en de façade te openen om meer daglicht binnen te laten. Volgens de plannen zou er ook een buitenzwembad komen. Er is een budget van veertig miljoen euro voorzien voor de transformatie. De oplevering is voorzien voor 2023.

Caruso St John Architects werd voor zijn Londense Newport Street Gallery (het museum van Damien Hirst) in 2016 bekroond met de Stirling Prize, de belangrijkste Britse architectuurprijs. Ook de vernieuwing van het Tate Britain en de renovatie van de Liverpool Philharmonic Hall staan op hun naam.