Soedan gaat oud-president overleveren aan Internationaal Strafhof

De leiders van Soedan gaan ex-president Omar al-Bashir (76) overdragen aan het Internationaal Strafhof. Dat meldt de Britse omroep BBC. Hij wordt beschuldigd van genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid, in verband met het conflict dat in 2003 uitbrak in de regio Darfur.

De Soedanese overgangsregering en rebellengroepen uit Darfur gingen tijdens vredesgesprekken akkoord om mensen die gezocht worden door het Internationaal Strafhof uit te leveren. Dat bevestigt minister Faisal Saleh van Informatie. Oud-president Al-Bashir werd niet expliciet genoemd door hem. ‘We kunnen gerechtigheid alleen maar bereiken als we de wonden helen’, zei Mohamed Hasan al-Taishi, lid van de overgangsregering.

Al-Bashir werd op 11 april 2019 afgezet als president na massale protesten. Hij kwam in 1989 aan de macht na een militaire coup en regeerde het land met ijzeren hand. De oud-president wordt beschuldigd van genocide en van de oorlog die uitbrak in Darfur in 2003. Daarbij kwamen 300.000 mensen om het leven. De regering bombardeerde de bevolking vanuit de lucht en er volgden etnische zuiveringen. In 2016 zouden er zelfs chemische wapens ingezet zijn, waardoor 250 mensen omkwamen. Volgens de Verenigde Naties zijn 2,5 miljoen mensen ontheemd door de oorlog.

Het was het eerste onderzoek dat het hof in Den Haag voerde omtrent genocide. Het Internationaal Strafhof beschuldigt ook Abdelrahim Mohamed Hussein (70), toen minister van Binnenlandse Zaken en Defensie, en Ahmed Haroun, hoofd van beveiliging.

Twee jaar heropvoeding

Tijdens het proces tegen hem vorig jaar werd Al-Bashir bijgestaan door 116 advocaten. Toen werd hij veroordeeld wegens corruptie en het bezit van buitenlandse deviezen. Het vonnis: twee jaar naar een staatsinstelling voor veroordeelde senioren, een soort heropvoedingsinstelling. Volgens de Soedanese wet kunnen mensen boven de 70 namelijk niet meer de cel in, Al-Bashir was toen 75.

Het hof in Den Haag wilde Al-Bashir al langer horen over zijn misdaden en vaardigde twee arrestatiebevelen uit. In 2011 gaf hij in The Guardian toe dat hij verantwoordelijk was ‘voor alles wat er in het land gebeurt’, maar hij vond dat het conflict overdreven werd in de media. Dat conflict begon al in 2003 in het westen van het land. Etnische groepen eisten meer politieke participatie. In 2006 en 2011 ondertekende hij twee vredesakkoorden, maar het conflict stopte niet. Na zijn afzetting in 2019 liet het land alle politieke gevangenen vrij. Een concrete melding van hoeveel mensen dat waren, kwam er nooit.