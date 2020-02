Wordt de bekerfinale tussen Club Brugge en Antwerp al om 12 uur op zondag 22 maart gespeeld?

Er ligt een voorstel op tafel om de bekerfinale tussen Club Brugge en Antwerp zondag 22 maart om 12 uur te betwisten. De voetbalbond en de stad Brussel hakken daarover vermoedelijk vanavond de knoop door.

Een week nadat Club Brugge en Antwerp zich hebben geplaatst voor de finale van de Croky Cup heeft de Belgische voetbalbond nog steeds geen datum en aftrapuur vastgelegd. Delegaties van Club en Antwerp kwamen vorige vrijdag samen in Brussel, maar gingen zonder akkoord uit elkaar. Onder meer door de veiligheidssituatie ligt nog niet vast of de finale op zaterdag 21 of zondag 22 maart kan doorgaan.

De voorkeur van alle partijen gaat uit naar zondag, maar een aftrapuur ontbrak. Nu zou er voor het ongewone uur van 12 uur worden gekozen. De politie zou inschatten dat op die manier de veiligheid het best gegarandeerd kan worden.