'Plots zag ik haar. Daar lag ze.' Hoe journalist Geert Sels een door de nazi's geroofd kunstwerk terugvond

Tijdens de Tweede Wereldoorlog roofden de nazi’s een aquarel van de Belgische kunstenaar Félicien Rops, uit handen van een Parijs-Joodse advocaat. De Standaard vond het onlangs terug in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel.

Cultuurjournalist Geert Sels deed zijn vondst in het depot van de Koninklijke Bibliotheek. Dat het kunstwerk van Félicien Rops eigenlijk roofkunst was, dat wist men daar niet. En dat is een probleem. Sels ziet in de landen om ons heen een veel grotere alertheid als het gaat om kunstwerken die tijdens de Tweede Wereldoorlog verkocht of geveild zijn. ‘Het is onthutsend hoe weinig er in België gebeurt.’

Meer weten

Lees hier het artikel van Geert Sels over de zoektocht naar het geroofde kunstwerk.

Reageer

Vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dsaudio@standaard.be

Credits

Journalist Geert Sels | Host Niels De Keukelaere | Redactie Robbe Claes | Audioproductie Joris Van Damme | Muziek Brecht Plasschaert | Eindredactie Annelies Vanderoost, Anna Korterink | Chef Audio Wouter Van Driessche | Extra audiofragmenten VRTNWS

Over deze podcast

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.