Thierry Neuville test in moeilijke omstandigheden, nog veel vraagtekens rond Rally van Zweden

Van donderdag tot en met zondag wordt de rally van Zweden georganiseerd. Afgelopen vrijdag al organiseerde Hyundai Motorsport in de buurt van Torsby een ultieme testdag voor WK-leider Thierry Neuville en zijn ploegmaats. De rally van Zweden is de tweede van in totaal dertien wedstrijden die deel uit maken van het wereldkampioenschap. Door de bijzonder zachte weersomstandigheden moest de rally flink hertekend worden.

Als WK-leider mag Thierry Neuville straks als eerste de baan op. Het valt wel nog af te wachten in welke omstandigheden de rally zal starten en of er nog meer aanpassingen aan het parcours zullen gebeuren. De rally van Zweden is een winterrally waarbij nagelbanden de enige toegelaten bandensoort is. Normaal wordt de rally in winterse omstandigheden gereden en zorgen de nagelbanden voor extra grip, maar bij gebrek aan sneeuw en ijs breken die studs af vanwege de hoge bandentemperatuur. Bijkomend probleem is dat door het gebruik van nagelbanden heel veel schade zal ontstaan aan de wegen en een tweede doortocht op zaterdag heel erg moeilijk zal worden.

“In een ideale wereld zijn de wegen hier hard bevroren, ligt er een massa sneeuw en zijn er sneeuwmuren aanwezig waardoor we met het volste vertrouwen alles uit de wagen kunnen halen”, vertelt Neuville. “Wanneer er minder sneeuw is, wordt dat een pak lastiger. De nagelbanden komen op gravel niet tot hun recht waardoor we mogelijk voor verrassingen zullen komen te staan”, aldus Thierry Neuville.

Vrees voor afgelasting

Na de testsessie zei Neuville nog het volgende: “Het is altijd belangrijk om in aanloop van een rally te kunnen testen. Het was absoluut geen makkelijke dag. De banden kregen het hard te verduren. Die zijn niet gemaakt voor dit soort omstandigheden. Maar toch was het een constructieve dag. We kregen een beeld van wat ons vanaf donderdag te wachten staat, al kunnen we nu nog niet inschatten hoe de wegen er dan exact zullen bijliggen. Ik kijk hoe dan ook enorm uit naar de start van opnieuw een belangrijke rally.”

Ook de komende dagen blijven de temperaturen in Torsby en omstreken positief. Een eventuele afgelasting zou het zoveelste slechte nieuws zijn voor de promotor. Vanwege de bosbranden Down Under kon in november de rally van Australië niet gereden worden. Ook de in april geplande rally van Chili werd eerder al afgelast, dit vanwege sociale onrusten in het land.

Thierry Neuville en copiloot Nicolas Gilsoul wonnen eind januari de openingswedstrijd van het WK rally in Monte Carlo.

