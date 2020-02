De CO 2 -uitstoot van de energievoorziening op onze planeet is in 2019 niet verder toegenomen. Dat is een verrassing, al is het nog even wachten vooraleer het te hebben over het jaar van de omslag. De Verenigde Staten zorgen overigens voor de tweede verrassing.

Door de energievoorziening op onze aarde is vorig jaar 33,2 miljard ton CO 2 de lucht in geblazen. Dat is een fractie minder dan de 33,3 miljard van 2018, terwijl de prognoses tot nog toe uitgingen van ...