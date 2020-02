Vincent Vanasch voor het derde jaar op rij verkozen tot beste hockey-doelman van het jaar

Vincent Vanasch is bij de Hockey Stars Awards voor de derde keer op rij verkozen tot Doelman van het Jaar. Dat heeft de Internationale hockeybond FIH bekendgemaakt.

Het sluitstuk van de Red Lions kende andermaal een sterk jaar. De Brusselaar had een groot aandeel in de Europese titel die België vorige zomer in eigen land behaalde. Vanasch won de prijs eerder al in 2017 en 2018. Na afloop van het seizoen ruilt hij Waterloo Ducks voor het Duitse Rot-Weiss Keulen.

De FIH maakt deze week de winnaars van de Hockey Stars Awards voor 2019 bekend. Maandag gingen Vivek Prasad en Lalremsiami uit India met de Prijs van Belofte van het Jaar aan de haal. Woensdag volgen de Coaches van het Jaar, donderdag de Spelers van 2019. (belga)