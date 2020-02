Vier arrestaties in moordonderzoek Noord-Ierse journaliste

De politie in Noord-Ierland (PSNI) heeft vier mannen gearresteerd in verband met de dood van journaliste Lyra McKee in april 2019.

De arrestanten zijn 20, 27, 29 en 52 jaar oud. Ze werden dinsdagmorgen in Derry opgepakt en naar Belfast gebracht.

Simon Byrne, korpschef van de PSNI, zegt ingenomen te zijn met de arrestaties. In een tweet zegt hij dat rechercheurs ‘erg hard werken om het recht te laten zegevieren’. Het politiekorps riep ook opnieuw eventuele getuigen op om zich te melden. ‘Ik heb altijd geloofd dat er mensen zijn die weten wat er precies is gebeurd en wie daarbij betrokken was’, zei hoofdrechercheur Jason Murphy. ‘Ik begrijp dat sommigen schrik kunnen hebben om met ons te praten. In het verleden heb ik al gegarandeerd dat elke getuige kan rekenen op volstrekte anonimiteit, en die belofte geef ik vandaag opnieuw.’

McKee (29) werd op 18 april 2019 gedood door een Ierse nationalist terwijl ze verslag bracht van een rel in Derry. Ze werd doodgeschoten op het moment dat politieagenten en nationalistische militanten elkaar onder vuur namen.

De dissidente Republikeinse paramilitaire organisatie New IRA heeft de verantwoordelijkheid voor haar dood opgeëist.