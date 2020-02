Alison Van Uytvanck wint in Sint-Petersbrug, eerste zege in 2020 is een feit

Alison Van Uytvanck (WTA 47) heeft zich dinsdag geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Russische Sint-Petersburg (hard/848.000 dollar).

Van Uytvanck versloeg de Française Kristina Mladenovic (WTA 37) in twee sets met 6-4 en 6-1, goed voor haar eerste zege in 2020. Het staat nu 3-0 in het voordeel van onze landgenote in de onderlinge confrontaties.

In de tweede ronde ontmoet Van Uytvanck de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 11), die als derde reekshoofd vrij was in de eerste ronde. Het wordt het eerste duel tussen Van Uytvanck en de tweevoudige Wimbledon-winnares (2011, 2014). Van Uytvanck, de enige Belgische op de hoofdtabel in Sint-Petersburg, stelde zich niet beschikbaar voor het Fed Cup-duel van afgelopen weekend in Kortrijk tegen Kazachstan (3-1 zege) om te focussen op haar eigen carrière. (belga)