Toerismesector vreest zware klappen nu Chinese toeristen wegblijven

Vluchten die geschrapt worden en Chinese toeristen die thuisblijven. Het toerisme in onder meer Japan, Singapore en Thailand krijgt zware klappen door het coronavirus.

Door de uitbraak van het coronavirus ontvangt Singapore nu 18.000 tot 20.000 toeristen minder op een dag dan normaal. Cijfers die nog zullen oplopen, vreest Keith Tan, ceo van de toerismedienst van de stadstaat. Chinezen vormen immers een vijfde van alle toeristen die Singapore ontvangt, en zij blijven thuis, al dan niet gedwongen omdat er nauwelijks uitgaande vluchten zijn en omdat Singapore voorlopig geen visa meer goedkeurt voor Chinezen.

‘De noodkreet komt vooral van de toerisme-industrie’, zegt Tan aan Bloomberg. Niet alleen hotels zien een terugval in hun inkomsten, Tan verwijst ook naar de vele kleine bedrijfjes die zich hebben gericht op die Chinese toeristen. ‘We hebben meer dan 1.600 reisgidsen die zich in het Mandarijn hebben gespecialiseerd en zij zitten nu zonder inkomsten.’

Singapore is niet het enige slachtoffer. Hotels, luchtvaartmaatschappijen en attractieparken wereldwijd die rekenen op de aanvoer van Chinese toeristen, worden geraakt door hun afwezigheid. In 2018 maakten 163 miljoen Chinezen een overzeese reis. Ter vergelijking: ten tijde van de sars-uitbraak in 2003 maakten ongeveer twintig miljoen Chinezen jaarlijks een buitenlandse reis. Dat had dus een veel minder grote impact op het toerisme.

Bovendien geven Chinezen ook meer uit op reis dan andere nationaliteiten, aldus cijfers van de World Tourism Organization van de Verenigde Naties (UNWTO). Meteen ook de redenen waarom veel reisoperatoren zich specifiek op Chinezen gingen richten.

Europa

Vooral nabijgelegen landen moeten zich grote zorgen maken over hun toerismecijfers. Dat doen ze ook in Thailand, dat vorig jaar elf miljoen Chinese toeristen over de vloer kreeg, en in Japan, waar de Chinezen bijna veertig procent uitmaken van alle buitenlandse toeristen die het land bezochten. Thailand en Japan zijn de populairste buitenlandse reisbestemmingen onder Chinezen, gevolgd door Zuid-Korea, Vietnam, Singapore, Maleisië en Cambodja.

Hoewel ze ook steeds vaker richting Europa trekken, vormen de Chinezen hier nog steeds een kleiner percentage onder toeristen. Italië was met 3,5 miljoen Chinese bezoekers in 2019 een van de populairste Europese landen, en ook daar vrezen hotels miljarden mis te lopen door annuleringen, nadat het land alle vluchten van en naar China, Hongkong, Macau en Taiwan heeft geschrapt tot eind april. Ignazio Visco, directeur van de Italiaanse Centrale Bank, vreest dat het coronavirus de al zwakke economie nog harder zal treffen.