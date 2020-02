Geens reageert op ouders Julie Van Espen: ‘Extra geld is nodig, zonder gaat het niet'

Koen Geens (CD&V), minister van Justitie, reageert op de open brief van de ouders van Julie Van Espen. Hij benadrukt dat zijn kabinet sinds mei werkt aan een plan om de pijnpunten aan te pakken die zij in hun open brief hebben aangekaart. Maar zonder extra middelen gaat het niet.

De open brief van Erik Van Espen en Kaat De Wilde, de ouders van de vorig jaar vermoorde Julie Van Espen, laat er geen twijfel over bestaan: als Justitie normaal had gewerkt, zou volgens de ­ouders hun dochter vandaag nog leven.

Met de brief van acht pagina’s reageren ze voor het eerst formeel op het rapport dat de Hoge Raad voor Justitie (HRJ) eind december heeft bekendgemaakt, over de fouten die gemaakt zijn in het onderzoek naar Steve B.

De open brief is aan alle partijvoorzitters gericht is wordt vandaag ook in de Kamer besproken. Dinsdagmiddag reageerde Koen Geens (CD&V), minister van Justitie, al op de brief. Hij bedankt de ouders ‘voor de door hen geïdentificeerde prioriteiten en beschouwingen naar aanleiding van het rapport van de Hoge Raad van de Justitie’. ‘Dat rapport legde een aantal pijnpunten bloot’, schrijft Geens, die hen belooft een ‘vertrouwelijk antwoord’ te sturen op de negen punten ‘die zij als cruciaal ervaren’.

‘Ik blijf ijveren voor een betere justitie en voor de strijd tegen het seksueel geweld in het bijzonder’, schrijft Geens. ‘Geef de mensen binnen justitie de kracht om samen te werken en geef de politiek de mogelijkheid om hiervoor voldoende middelen uit te trekken. Een injectie is nodig, zonder gaat het niet.’

‘Werk van ons allemaal’

Geens benadrukt verder dat zijn kabinet sinds mei werkt aan een plan om die pijnpunten aan te pakken. Ook de initiatiefnemers van de mars tegen seksueel geweld werden hierin volgens hem betrokken. ‘Dat beleidsplan werd vertrouwelijk aan de raadsman van de ouders van Julie overgemaakt en kwam ook bij de regeringsonderhandelingen ter sprake’, klinkt het.

De CD&V’er zegt verder dat er een interministeriële conferentie ‘vrouwenrechten’ zal worden opgericht, die als eerste thema seksueel geweld zal behandelen. ‘Een betere aanpak van seksueel geweld is een werk van ons allemaal’, klinkt het.

Politieke reacties

In de Kamercommissie Justitie bracht commissievoorzitter Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) de brief dinsdag onder de aandacht van de commissieleden. Alle fracties zeggen de brief ter harte te nemen.

De partijen benadrukken ook dat al heel wat maatregelen waar de ouders om vragen, genomen zijn. N-VA-Kamerlid Sophie De Wit bijvoorbeeld: 'De verjaringstermijn voor seksuele misdrijven gepleegd op minderjarigen is afgeschaft en het recidivegevaar werd toegevoegd als criterium om een veroordeelde onmiddellijk aan te houden. Verder ligt het wetsvoorstel over de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank ter bespreking in de commissie Justitie. Daarmee willen we dat elke dader van seksueel geweld verplicht wordt opgevolgd en behandeld, ook na strafeinde. Daarnaast pleiten we er al jaren voor om de termijn voor voorwaardelijke invrijheidstelling, de zogenaamde Wet Lejeune, op te trekken zodat een groter gedeelte van de gevangenisstraf wordt uitgevoerd,” aldus N-VA-Kamerlid Sophie De Wit.

Oppositiepartij SP.A herhaalt dan weer haar vraag naar een Comité J dat de werking van Justitie zou evalueren.