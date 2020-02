Niemand wil cruise zonder corona aan boord laten aanmeren

Het cruiseschip MS Westerdam vaart al acht dagen rond in de Zuid-Chinese Zee, op zoek naar een plek om aan te meren. De passagiers mogen nu ook Thailand niet binnen. Nochtans is niemand aan boord besmet met het nieuwe coronavirus.

De Filipijnen en Japan weigerden eerder al de MS Westerdam, een schip van de Holland Amerika-lijn, te ontvangen. Er zouden zo’n 1.450 passagiers en 800 personeelsleden aan boord zijn.

Twee Belgen, Francis Schellekens en zijn vrouw Jacqueline, getuigen vandaag in Gazet van Antwerpen over de rampzalige reis. ‘Het had een droomcruise moeten worden met een vijftal bestemmingen onderweg, waaronder de Mount Fuji in Japan. Maar het is uitgedraaid op ellendig veel mijlen op zee. (...) We zijn al acht dagen rondjes aan het draaien en van richting aan het veranderen.’

De familie Schellekens hoopte te kunnen aanmeren in Bangkok, maar dat gaat dus niet door. Thailand weigert de passagiers aan land te nemen. Nochtans is niemand aan boord besmet met het nieuwe coronavirus.

De paniek in de Zuid-Chinese Zee heeft alles te maken met die andere ‘coronacruise’, de Diamond Princess, waarop wél 135 besmette passagiers zitten. Die ligt aangemeerd in de haven van Yokohama, in Japan. De 3.700 mensen op het schip zitten in quarantaine. Aanvankelijk klonken de reacties nog luchtig, ‘zolang er genoeg pinot noir is’, maar de afzondering begint door te wegen. Sommige passagiers zitten in een piepkleine kajuit zonder raam. ‘Stel je eens voor dat je vastzit in je badkamer’, getuigt Matthew Smith aan de Amerikaanse nieuwssite CNBC. Hij moet samen met de andere reizigers nog negen dagen in quarantaine blijven. ‘Een beetje deprimerend’, noemt hij het.

Een derde cruiseschip, de World Dream, werd enkele dagen in Hongkong vastgehouden, maar mocht weer verder varen toen alle passagiers negatief getest hadden op het coronavirus.