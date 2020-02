Jürgen Klinsmann stapt na twee maanden alweer op bij Hertha Berlijn

Jürgen Klinsmann houdt het na ruim twee maanden voor bekeken als coach van Hertha Berlijn. Dat heeft de 55-jarige Duitser dinsdagvoormiddag aangekondigd op Facebook. De Bundesliga-club bevestigde even later het bericht.

Klinsmann heeft het in zijn Facebookbericht over een gebrek aan vertrouwen binnen de club. “Na lang overwegen ben ik tot het besluit gekomen mijn taak als hoofdtrainer ter beschikking te stellen en me opnieuw op mijn oorspronkelijke taak als lid van de raad van toezicht toe te leggen”, aldus de voormalige Duitse international. Klinsmann nam dinsdag voor de training afscheid van zijn spelers.

“Wat deze morgen is gebeurd, heeft ons verrast. In het bijzonder na de samenwerking vol vertrouwen in de drukke wintertransferperiode was daarvoor geen enkele aanwijzing”, reageert technisch directeur Michael Preetz.

Hertha Berlijn, met Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio, staat na 21 speeldagen op de 14e plaats in de Bundesliga, zes punten boven de degradatiezone. Assistent Alexander Nouri neemt voorlopig over van Klinsmann.

Klinsmann volgde eind november Ante Covic op bij Hertha, het was de bedoeling dat hij tot het einde van het seizoen aan zou blijven. Eerder stond hij van 2004 tot 2006 aan het hoofd van de Mannschaft. Klinsmann coachte in 2008-2009 Bayern München, maar werd voor het einde van het seizoen ontslagen. Van 2011 tot 2016 was hij bondscoach van de Verenigde Staten.