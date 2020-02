Volgens F2-piloot Juan Manuel Correa roept het rapport dat de FIA vrijgaf over de dodelijk crash tijdens de F2-race op het circuit van Spa-Francorchamps meer vragen op dan dat het antwoorden geeft.

Afgelopen vrijdag publiceerde de FIA haar bevindingen na het onderzoek dat het voerde naar de crash op het circuit van Spa-Francorchamps waarbij Anthoine Hubert om het leven kwam. Juan Manuel Correa raakte bij diezelfde crash zwaargewond en vocht dagenlang voor zijn leven.

Volgens het rapport van de FIA zorgde een reeks gebeurtenissen voor de dramatische afloop van de crash maar was er niet één specifieke factor die tot de dodelijke afloop leidde. Correa kan zich echter niet vinden in die uitleg en vindt dat het rapport van de FIA meer vragen oproept dan antwoorden geeft.

“De FIA heeft meer dan vijf maanden aan dit rapport gewerkt maar voor mij roept het meer vragen op dan dat het antwoorden geeft,” aldus Correa die nog steeds een erg zware revalidatie ondergaat.

“Ik vind het bovendien verrassend dat de het volledige rapport over het ongeval niet met mij is gedeeld, waardoor ik een duidelijker beeld zou hebben over de conclusies die de FIA heeft getrokken.”

Correa hoopt dat de FIA hem verdere inzage in het dossier zal geven zodat hij een duidelijker beeld krijgt over de conclusies die de FIA heeft getrokken.

“Op 31 augustus 2019 verloor ik een collega maar tegelijkertijd ook een vriend, een familie verloor haar dierbare en ik liep zware verwondingen op,” gaat Correa verder.

“We kunnen het verleden niet veranderen maar misschien kunnen dit leed en de opofferingen die gedaan zijn bijdragen aan het veiliger maken van de sport.”

“Ik zal samen met mijn juridisch team dan ook proberen om een volledig exemplaar van het rapport in handen te krijgen.”

“Ik hoop dat ik zo meer duidelijkheid zal krijgen over de conclusies die getrokken zijn alsook over de veiligheidsmaatregelen die de FIA wil nemen.”

