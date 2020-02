BBC maakt docu over Greta Thunberg

Greta Thunberg is het onderwerp van een nieuwe docureeks door BBC. Het programma zal haar volgen terwijl ze de wereld rondreist. In december 2019 maakte de streamingdienst Hulu al bekend dat ze een docufilm gaan maken over Greta.

BBC Studio’ Science Unit gaat een serie maken over Greta Thunberg. We zullen Greta kunnen volgen terwijl ze speeches maakt en wereldleiders ontmoet. Rob Liddell, de producer, noemt het een privilege is om met een globaal icoon samen te werken. De documentaire zal ook de focus leggen op hoe het is om op te groeien met aandacht en beroemdheid. Wanneer de serie zal uitkomen is nog niet bekend.

In 2018 spijbelde Greta van school om te protesteren voor het klimaat aan het Zweeds parlement. Ze werd bekend nadat studenten over de wereld haar voorbeeld volgden. Ondertussen reist ze de wereld rond om speeches te geven en het klimaat onder de aandacht te houden.

Ook de streamingdienst Hulu gaat een documentaire maken over Greta. De docufilm werd aangekondigd in december 2019. Volgens Vogue zal het onderwerp de groei zijn die ze maakte van student tot bekende klimaatactivist en haar autisme. De film zou uitkomen in 2020.