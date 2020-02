Niet alleen huwelijk, maar ook scheiding in Britse koninklijke familie

Peter Phillips, de oudste kleinzoon van de Britse koningin Elizabeth II, scheidt van zijn vrouw Autumn, zo hebben de twee dinsdag aan de Britse openbare omroep BBC bevestigd.

Het stel zegt dat het uiteengaan gebeurt in het belang van hun twee dochters en ‘hun blijvende vriendschap’. Peter en Autumn zullen de hoede over Savannah (9) en Isla (7) delen.

De families van beide partijen zijn ‘bedroefd’, maar ‘ondersteunen volledig’ de beslissing.

Peter Phillips (42) is de zoon van prinses Anne en haar eerste echtgenoot, Mark Phillips. Hij trouwde in 2008 met Autumn Kelly (41) en is de vijftiende in lijn voor de troonopvolging.

Maandag raakte nog bekend dat de 31-jarige prinses Beatrice, de oudste dochter van prins Andrew en Sarah Ferguson, eind mei zal trouwen met haar verloofde, de 37-jarige Edoardo Mapelli Mozzi. Een dag na dat heuglijke nieuws, een oppepper na de Megxit en het seksschandaal met prins Andrew, krijgt het Britse koningshuis dus alweer een tegenvaller te verwerken.