Peloton UAE Tour komt twee keer aan op de top van Jebel Hafeet, de Tourmalet van de Emiraten

De organisatoren van de UAE Tour (23 februari tot 29 februari) hebben als gevolg van wegwerkzaamheden hun parcours aangepast. Belangrijkste conclusie: de renners komen twee keer aan op de top van Jebel Hafeet, de meest gevreesde beklimming van het Arabisch schiereiland.

De rittenwedstrijd begint op zondag 23 februari, op dinsdag en donderdag is de finishlijn getrokken bovenop Jebel Hafeet. Deze beklimming is elf kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van acht procent en in de slotkilometers stroken tot elf procent. De rittenwedstrijd werd vorig jaar gewonnen door de Sloveen Primoz Roglic. Hij is dit jaar niet van de partij waardoor Laurens De Plus bij Jumbo-Visma zijn eigen kans zal mogen gaan. Ook naar het eerste officiële optreden van Chris Froome wordt uitgekeken.