Lingerielabel Victoria’s Secret staat dicht bij verkoop

Volgens Amerikaanse media krijgt Victoria’s Secret binnenkort een nieuwe eigenaar. Het bekritiseerde lingerielabel staat al enige tijd in de etalage.

L Brands, het moederbedrijf van Victoria’s Secret, is het bijna eens geworden over de verkoop van het lingerielabel aan investeerder Sycamore Partners. Amerikaanse media menen dat een overeenkomst deze week al wereldkundig gemaakt zou kunnen worden. Volgens analisten zou L Brands een verkoopprijs tussen 2 en 3,4 miljard dollar kunnen vragen voor het lingerielabel, dat zijn hoogdagen weliswaar al even achter de rug heeft.

Het lingerielabel kwam de laatste jaren steeds meer onder vuur te liggen omdat het bleef vasthouden aan het beeld van ultraslanke, blanke modellen in niemendalletjes. Daar zaten in het MeToo-tijdperk steeds minder consumenten op te wachten, met terugvallende verkoopcijfers en tientallen winkelsluitingen tot gevolg, al blijft Victoria’s Secret nog steeds het grootste lingerielabel in de VS.

Schandaal

De grote marketingbaas Ed Razek deed het imago ook geen goed met uitspraken dat transgendermodellen niet welkom waren. The New York Times pakte vorige week nog uit met getuigenissen van vrouwen die seksueel werden lastiggevallen door het topmanagement, en daarbij viel vooral de naam van Razek, sinds afgelopen zomer op pensioen. Hij zou hebben geprobeerd om modellen te kussen, hen gevraagd hebben op zijn schoot te komen zitten of hen aangeraakt hebben tussen de benen. Ook zouden sommige modellen naakt hebben moeten poseren.

Leslie Wexner, ceo van moederbedrijf L Brands, kwam onder vuur te liggen omdat hij goed bevriend was met miljardair en zedendelinquent Jeffrey Epstein, die zelfmoord pleegde in zijn cel. Epstein zou zich bij jonge vrouwen vaak hebben voorgesteld als modellenscout voor Victoria’s Secret om hen zo te overtuigen seks met hem te hebben. Wexner heeft steeds ontkend hiervan op de hoogte te zijn. The Wall Street Journal schreef vorige maand dat de 82-jarige Wexner overwoog om af te treden als ceo.

De woelige tijden bij Victoria’s Secret leidden niet alleen tot beslissingen zoals het afschaffen van de jaarlijkse catwalkshow die werd uitgezonden op televisie, maar ook tot het instappen van een activistische aandeelhouder bij het bedrijf. Die drong aan op de verkoop van de lingerieketen.

Victoria’s Secret werd in 1977 opgericht door Roy Raymond, omdat hij teleurgesteld was in het aanbod en geen mooie lingerie kon vinden voor zijn echtgenote. De naam is een verwijzing naar de Britse koningin Victoria en het Victoriaanse tijdperk, terwijl secret aantoont dat het om iets gaat dat verborgen zit onder kleding. Hij verkocht zijn bedrijf in 1982 voor een miljoen dollar aan Wexner, die het uitbouwde tot een miljardenimperium.