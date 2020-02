Elfjarige vluchteling verdronken tijdens zwemles in Nederland

De elfjarige Adonay Berhe, een vluchteling afkomstig uit Eritrea, is vorige week in het Friese dorp Lemmer overleden tijdens zijn allereerste zwemles. Het is voorlopig nog onduidelijk hoe het ongeluk is kunnen gebeuren. De politie voert een onderzoek.

In een open brief die de moeder van het slachtoffer stuurde naar het Friese dagblad Leeuwarder Courant schrijft ze dat ze er bij basisschool De Cocon, waar de jongen pas een maand schoolliep, op had aangedrongen mee te mogen gaan met de zwemles, omdat de jongen nog niet goed Nederlands sprak.

Dat verzoek zou volgens haar echter door de school geweigerd zijn. Een bestuurder van de basisschool zegt tegen de Leeuwarder Courant niet op de hoogte te zijn van het verzoek, maar voegt eraan toe ‘dat het niet gebruikelijk is dat er ouders meegaan’.

Het Eritrese jongetje woonde tot oktober vorig jaar bij zijn oma in Ethiopië. ‘Tot ik als bootvluchteling asiel kreeg’, schrijft zijn moeder, en haar zoon in het kader van een gezinshereniging een verblijfsvergunning kreeg. ‘Het is een lange weg geweest om hem naar Nederland te krijgen. Ik had hem meer dan drie jaar niet gezien.’

Inzamelactie

De eigenaar van het zwembad zegt tegen de krant te vermoeden dat de jongen vanuit een ondiep deel in een dieper deel is beland, ‘ondanks het voldoende aantal toezichthouders’. Verder wil ze geen uitspraken doen over een mogelijke oorzaak, omdat het politieonderzoek nog loopt.

Een inwoner van het dorp Lemmer startte een inzamelactie, zodat het lichaam van de verdronken Adonay Berhe voor de begrafenis kan gerepatrieerd worden naar Eritrea. Die actie bleek erg succesvol: op korte tijd werd de benodigde 15.000 euro opgehaald. Volgens de Leeuwarder Courant zal de moeder de begrafenis van haar zoon in Eritrea niet kunnen bijwonen. Wegens ‘de politieke situatie’ daar kan ze niet naar haar geboorteland afreizen.