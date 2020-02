Anderlecht moet deel van thuistribune sluiten en 5.000 euro boete betalen wegens voetzoeker naar Mignolet

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft naar aanleiding van de voetzoeker die in de buurt van Club-doelman Simon Mignolet tot ontploffing kwam, beslist om RSC Anderlecht een match gedeeltelijk achter gesloten deuren en de maximumboete van 5.000 euro op te leggen. Dat bevestigde de KBVB dinsdag aan Belga.

De thuisnederlaag tegen Club Brugge (1-2) van 19 januari zinde bepaalde fans van de harde kern van Anderlecht niet. Eén supporter gooide vlak voor het laatste fluitsignaal een bommetje in het strafschopgebied van Club-doelman Mignolet. Diens collega-Rode Duivel Vincent Kompany legde toen ostentatief een arm over Mignolet en maande de paars-witte supporters aan tot kalmte. “Een mooi gebaar van Vincent”, zei de doelman toen. “En ik wil vooral dat onthouden, meer dan dat bommetje. Want het Belgisch voetbal heeft zo’n zaken niet nodig. Enkele minuten eerder help ik nog een Anderlecht-speler met krampen. Daarom vond ik het vreemd dat ik dan een voetzoeker naar mijn hoofd kreeg.”

RSCA moest zich op dinsdag 4 februari voor de Geschillencommissie verantwoorden voor het incident. Bondsprocureur Kris Wagner eiste een boete van 2.500 euro, maar het verdict is een pak zwaarder. Niet alleen krijgen de Brusselaars de maximumboete, maar ook werd beslist om een deel van de tribunes voor een van de volgende thuismatchen te sluiten. Het gaat om vakken N0, N1, N2, N3, N4, N5 en N6, waar traditioneel de harde kern plaatsneemt in het Lotto Park.

Anderlecht kan nog in beroep gaan tegen de straf.

Foto: Photo News