Kondigen deze geheimzinnige boodschappen het nieuwe seizoen van ‘De mol’ aan?

Een vreemde advertentie, zwarte eetborden die kapot worden gegooid en een ‘Save the date’ voor 26 april 2020. Drie zaken die allen één iets gemeen hebben: ze worden vergezeld door de Griekse letter omega. Mysterie en aanwijzingen, kondigen deze boodschappen het nieuwe seizoen van ‘De mol’ aan?

U zag die vreemde advertentie misschien ook in de dinsdagkrant bij het ontbijt. Niets meer dan een zwart vlak, met daarop de letter omega en een datum eronder gekrabbeld: 26.04.2020. Het is niet de enige plek waar die mysterieuze omega deze week al is opgedoken. Een aantal mensen hebben intussen een geheimzinnig pakketje gekregen, blijkt uit verschillende Instagram-story’s. Daarin zit een zwart bordje met op de eetkant de letter omega, op de achterkant staat een QR-code. Die leidt naar een Instagram-account @omega26042020, met een filmpje waarin een gedaante in een habijt een bord op de grond laat vallen. Actrice/influencer Jamie-Lee Six volgt de aanwijzing en vindt tussen haar scherven een papiertje met daarop Save the date gedrukt.

Kinepolis

Al die geheimzinnigheid en aanwijzingen doet het vermoeden op sociale media en het ‘Wie is de mol’-forum rijzen dat het om een campagne gaat van De mol. Begin december liet zender Vier weten dat het nieuwe seizoen zich zal afspelen in Griekenland. Laat die omega nu net de laatste letter zijn in het Griekse alfabet. Dat het om de laatste letter gaat, maakt dat de datum mogelijk niet wijst naar de start, maar wel naar de finale van de reeks.

Ook op Facebook zijn er sporen te vinden van ‘Omega 26042020’. Er is een evenement aangemaakt op die datum. Tik Omega en die datum in Google in en de eerste hit is een link naar Kinepolis. Daarin geven ze iets meer prijs: Eindigt het hier? Hou 26 april zeker vrij. De laatste jaren werd de finale traditioneel live uitgezonden in Kinepolis Antwerpen. Het zwelt de geruchten alleen maar aan.

Tien of negen afleveringen

Als het programma effectief eindigt op 26 april 2020 en ze maken net als vorig jaar tien afleveringen, dan wil dat zeggen dat het nieuwe seizoen start op 23 februari. Maken ze er dit jaar opnieuw slechts negen, zoals bij de andere seizoenen het geval was, dan is de start voor 1 maart. Dat zou bovendien ook willen zeggen dat De mol op zondagavond blijft, en dus tegenover Blind getrouwd op VTM staat.

De vermoedens worden gesterkt door het feit dat Vier de laatste jaren wel vaker via geheimzinnige boodschappen in de (sociale) media of in het straatbeeld communiceert over de komst van De mol. Er was vorig jaar de ‘Jij weet niets’-campagne, toen het seizoen startte zonder mol. In 2018 was er de ‘Heb je mij gemist?’ op het strand van Oostende.

Bij Vier willen ze niets kwijt over de start van het nieuwe seizoen. Dus is het de einddatum? Of is het zelfs de aankondiging dat dit het allerlaatste seizoen is, zoals iemand oppert? Of zetten ze ons op het verkeerde been en is het toch de startdatum? Wordt ongetwijfeld vervolgd.