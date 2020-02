Sanders vecht deel van verkiezingsresultaten in Iowa aan

Bernie Sanders vraagt om een gedeeltelijke herziening van de resultaten in Iowa. Hij vraagt een ‘recanvass’ van de resultaten van 28 kiesdistricten. Sanders hoopt daarmee alsnog de winnaar van de eerste voorverkiezingen te worden. Het team van zijn concurrent Pete Buttigieg reageert door zelf nog meer herzieningen te vragen.

Een recanvass is geen hertelling van de stemmen, maar wel een controle van de telling van de stemmen om er zeker van te zijn dat de resultaten op een goede manier werden doorgegeven.

Een woordvoerder van het campagneteam van Sanders zegt aan CNN dat hij alsnog als winnaar uit de bus kan komen in Iowa indien fouten worden rechtgezet. Het team van Sanders zou hopen één kiesman meer te krijgen dan nu, en dat ten koste van Pete Buttigieg. Daardoor zouden ze zich beiden verzekeren van 13 kiesmannen.

Het team van Sanders zegt de recanvass in de eerste plaats te willen om te verzekeren dat er duidelijkheid komt over de correctheid van de uitslag. 'Er hebben te veel mensen deelgenomen om genoegen te kunnen nemen met berekeningen waarvan zelfs de partij toegeeft dat ze niet kloppen'.

Het team van Buttigieg neemt akte van de beslissing, en vraagt in een reactie nog meer herzieningen in: Ze vragen de herziening van de resultaten in 66 districten, waarbij er ook negen zijn waar Sanders om een herziening recanvass vraagt. Volgens de woordvoerder van de outsider voor de Democratische nominatie zou de kloof met Sanders na een recanvass 'minstens even groot' blijven.

Sanders verloor volgens de definitieve resultaten van de caucus van vorige week met minder dan 3.000 stemmen van Pete Buttigieg. Dat leverde Sanders uiteindelijk 12 kiesmannen op en Buttigieg 14.