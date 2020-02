Belgisch profvoetbal boekt recordverlies van 87 miljoen euro

Het Belgisch profvoetbal heeft vorig seizoen 2018-19 een recordverlies geboekt van 87 miljoen euro. Van de 23 clubs die in 1A en 1B speelden (Virton was nog geen profclub) maakten alleen Club Brugge, Charleroi, STVV, AA Gent en Waasland-Beveren winst. Voor de rest noteren we verliezen van 25.000 euro tot 25 miljoen euro.

Op het moment dat er wordt onderhandeld over de verdeling van het geld van een nieuwe mediacontract kwam de licentiecommissie van de voetbalbond met donkerrode cijfers van de Belgische clubs op de proppen. Nu valt al beter te begrijpen waarom de discussie over de verdeling van het tv-geld zo heftig is.

De toestand van het Belgisch voetbal is dus allesbehalve rooskleurig. Clubs als Anderlecht (25 miljoen euro), OHL (13 miljoen euro), Antwerp (10 miljoen euro), KV Oostende (9 miljoen euro) en KV Mechelen (8 miljoen euro) werken met een zwaar structureel verlies. Bij de clubs met de grootste drie verliezen worden de tekorten wel bijgepast door kapitaalkrachtige heren als Marc Coucke bij Anderlecht, Aiyawatt Srivaddhanaprabha bij OHL en Paul Gheyssens bij Antwerp maar het bewijst wel dat die clubs zonder die suikeromen over kop zouden gaan. Die drie clubs konden hun cijfers wat bijkleuren door een kapitaalsverhoging. KV Oostende, vierde op de negatieve ranking, kon ook het kapitaal opkrikken. KV Mechelen deed dat niet. Ook Eupen, Westerlo, Cercle Brugge en Moeskroen smukken die cijfers op met een kapitaalsverhoging.

Club Brugge is de grote winnaar. De huidige competitieleider boekte ruim 7 miljoen euro winst. Charleroi kan met 3,7 miljoen ook mooie cijfers voorleggen. STVV (1,1 miljoen), AA Gent (900.000) en Waasland-Beveren (238.000) zitten ook in de zwarte cijfers.

En RC Genk, dat voor meerdere tientallen miljoenen bijna zijn ganse kampioenenploeg verkocht? Die inkomsten worden pas in het boekjaar 2019-20 ingeschreven. RC Genk leed 1,5 miljoen euro verlies maar legt volgend jaar ongetwijfeld heel positieve cijfers voor.