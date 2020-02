De koterijen van de fiscus: hoe onze personenbelasting één van de meest complexe ter wereld werd

De belastingen op arbeid in ons land zijn bij de hoogste van Europa. Maar ons systeem van personenbelastingen zit wel vol aftrekposten, verminderingen, ontwijkingsmechanismen en uitzonderingen.

Het systeem van personenbelastingen in ons land is ‘niet logisch, niet transparant, niet billijk en niet efficiënt.’ Dat stond afgelopen maandag in het krantencommentaar van De Standaard. De aanleiding was de reeks ‘De koterijen van de fiscus’, die nu in de krant loopt. Hoe zijn die ‘koterijen’ er gekomen? En wat moeten we ermee? Lise Bonduelle vraagt het aan chef politiek Jan-Frederik Abbeloos en politiek journalist Christof Vanschoubroek.

Meer weten

Lees hier de artikels van Christof Vanschoubroek en Jan-Frederik Abbeloos over de koterijen van de fiscus

Reageer

Vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dsaudio@standaard.be

Credits

Journalisten Christof Vanschoubroek, Jan-Frederik Abbeloos | Host Lise Bonduelle | Redactie Lise Bonduelle, Annelies Vanderoost | Eindredactie Annelies Vanderoost | Audioproductie Brecht Plasschaert | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Audio Wouter Van Driessche

Over deze podcast

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.